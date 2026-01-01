Регулировка окон
Регулируем створки, устраняем провисание, заедание ручки и неплотный прижим.Уточнить стоимость →
Москва и Московская область
Восстанавливаем удобство, тепло и тишину в вашем доме.
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Что мы делаем
Помогаем устранить распространённые неисправности окон и дверей.
Регулируем створки, устраняем провисание, заедание ручки и неплотный прижим.Уточнить стоимость →
Ремонтируем и заменяем оконные ручки, петли, запорные элементы и механизмы.Уточнить стоимость →
Помогаем устранить сквозняки и восстановить плотность прилегания.Уточнить стоимость →
Подбираем решение при трещинах, повреждениях и разгерметизации.Уточнить стоимость →
Помогаем восстановить внешний вид подоконников и откосов.Уточнить стоимость →
Подбор, изготовление и установка сеток от насекомых.Уточнить стоимость →
О компании
Помогаем решать задачи по ремонту и обслуживанию окон в Москве и Московской области. Уточняем неисправность, обсуждаем варианты и согласуем стоимость до начала работ.
География выезда
Позвоните и назовите ваш адрес — уточним доступность выезда в ваш район.☎ 8 993 338 26 55
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